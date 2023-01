Genova – Sono gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni del ragazzo di 14 anni coinvolto, insieme al padre, in un grave incidente avvenuto questa mattina in via Borzoli.

Per cause ancora da accertare il motociclo sul quale viaggiavano padre e figlio si è scontrato con una vettura e, ad avere la peggio, sono stati i due sul mezzo a due ruote.

Nell’impatto con l’asfalto è stato il ragazzo a riportar le ferite più gravi e l’ambulanza del 118 lo ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Soccorso anche il padre che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi con il figlio.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

Pedanti i disagi per la circolazione stradale della zona durante le fasi di soccorso.