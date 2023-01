Genova – Si è presentato sotto casa della ex fidanzata e le ha chiesto del denaro ma quando lei ha risposto negativamente ha iniziato a minacciarla dicendo che avrebbe potuto prendersela anche con i suoi figli.

Fortunatamente la donna è riuscita a chiamare le forze dell’ordine che si sono precipotate in piazzale Parenzo riuscendo ad intercettare l’uomo, un 31nne che già in passato aveva creato problemi alla donna, mentre cercava di fuggire a bordo di un’auto guidata da una 60enne.

I poliziotti hanno fermato l’auto scoprendo anche che la donna alla guida aveva la patente scaduta da 10 anni e che l’auto circolava senza copertura assicurativa.

L’uomo è stato invece fermato per le accuse confermate dalla donna minacciata che ha dichiarato agli agenti che l’uomo era da diversi mesi che la minacciava per ottenere soldi e che la seguiva causando in lei forti stress tanto da dover spesso cambiare abitudini di vita.

Il 31enne, arrestato, e la sua “complice “ sono stati anche denunciati per detenzioni di armi o oggetti atti ad offendere in quanto trovati in possesso di un coltello, un cacciavite e di un tronchesino senza giustificato motivo. Inoltre la 60enne è stata sanzionata di euro 4000 perché trovata con la patente di guida scaduta da 10 anni ed al volante di una vettura senza copertura assicurativa, già sottoposta a sequestro per aver circolato senza copertura RC in un’altra occasione.