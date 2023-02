Genova – Dopo i pesantissimi disagi di ieri, sulla A12 Genova Livorno, con auto bloccate per quasi un’ora tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano, ancora coda, questa mattina, già prima dell’alba, sulla A10 Genova Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Genova.

Ancora cantieri e restringimenti di carreggiata a causare i disagi per automobilisti e trasportatori.