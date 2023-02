La Spezia – Girava tranquillamente per strada, in piazza Brin, con un coltello da combattimento lungo ben 35 centimetri. Gli agenti della polizia hanno arrestato un 45enne che ha cercato di fuggire appena ha visto le divise e che, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

Solo ieri la polizia ferroviaria aveva fermato a Savona un giovane con un coltello dello stesso tipo nello zaino e che stava per salire su un treno alla stazione.

Verso le ore 18.00 di ieri, durante un consueto giro di controllo in Piazza Brin, personale della Squadra Volante notava due soggetti, che alla vista della pattuglia cercavano di allontanarsi.

Una volta fermati, uno dei due si dava a precipitosa fuga in direzione C.so Cavour, prontamente inseguito da un operatore di polizia che riusciva a fermarlo nei pressi di via Milano; l’uomo, un cittadino straniero di 45 anni con vari precedenti di polizia per spaccio, resistenza a P.U., reati contro la famiglia ed in materia di immigrazione, cercava di divincolarsi sbracciando e sferrando calci all’operatore di polizia che riusciva con non poca fatica a bloccarlo in attesa del personale di rinforzo prontamente accorso.

Una volta immobilizzato, l’uomo veniva trovato in possesso di un coltello da combattimento avente una lunghezza di cm.35 con lama di cm.23, attaccato alla cintura dei pantaloni, che veniva debitamente sequestrato, mentre il poliziotto veniva accompagnato presso il locale pronto soccorso per le cure del caso.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per porto d’armi e di oggetti atti ad offendere, e associato presso la locale Casa Circondariale in attesa del processo per direttissima che si è svolto mattina odierna, e nel corso del quale l’A.G. ha convalidato l’arresto.