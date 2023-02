Genova – Papà e parenti potranno tornare nel reparto Ostetricia del Gaslini e restare per 8 ore al giorno con mamme e bambini.

La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini ha infatti comunicato che a partire da lunedì 6 febbraio 2023, cambieranno gli orari di visita nel reparto Ostetricia e sarà di nuovo possibile per il papà o altro caregiver indicato dalla mamma, rimanere insieme alla madre e al bambino per 8 ore.

L’ingresso sarà consentito, con mascherina obbligatoria, dalle ore 12.00 alle 20.00.

Il papà/caregiver continuerà a poter essere presente anche per tutto il periodo del travaglio e del parto.