Oggi, venerdì 3 di febbraio si celebra in tutto il mondo la “Giornata dei calzini spaiati”, l’iniziativa nata per gioco su Facebook e trasformata in celebrazione delle diversità di ogni genere. Il primo venerdì di febbraio si festeggia la decima edizione e da piccolo evento social, la Giornata del Calzino Spaiato si è trasformata in un movimento planetario.

Non tutti sanno, però che la festa nasce in realtà tre anni prima, in una scuola del Friuli, ad Aquileia, grazie all’intuizione di una classe di bambini e della loro maestra.

La Giornata del Calzino Spaiato nasce per ricordare un curioso fenomeno che avviene regolarmente nelle case di tutto il mondo, con il bucato e il ritrovamento/sparizione di calzini che non permettono di ricostituire la “coppia” ma poi viene adottata per uno scopo ben più importante e inclusivo: sensibilizzare gli alunni all’autismo e alle diversità in genere.

Nell’evoluzione della Festa del Calzino Spaiato si è arrivati alla interpretazione attuale che prevede che si festeggi ogni forma di diversità indossando, appunto, calzini spaiati e di colore volutamente diverso a rivendicare il diritto a non essere conformati e “tutti uguali”.

L’accoglienza della diversità diventa il messaggio semplice e importante.

Ogni Cittadino del mondo ha diritto di essere diverso dagli altri e di essere accolto nel rispetto reciproco, con solidarietà e accettazione.

In Italia chi festeggia la Giornata del Calzino Spaiato indossa calze di diverso colore e disegno e posta le foto sui profili social usando l’hashtag #calzinispaiati2023