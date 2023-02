Genova – Ztl attiva solo nei fine settimana e nei periodi a più alto tasso di traffico o negli orari di particolare afflusso di auto. Prove tecniche di “retromarcia”, a Nervi, sulla contestatissima zona a traffico limitato che ha scatenato le proteste dei commercianti e dei residenti della zona.

Dopo il muro contro muro tra civica amministrazione e Cittadini sembrano ora prevalere le trattative per limitare drasticamente l’applicazione della ZTL ai soli periodi e giornate di difficoltà oggettiva per il quartiere, preso d’assalto dalle auto dei turisti.

Tra Municipio, rappresentanti dei negozianti e comitati sembra sia partita una trattativa delicatissima che prevederebbe una marcia indietro del Comune sulla Ztl che entrerebbe in funzione solo nei fine settimana e in determinate fasce orarie.

Una soluzione “a metà” che, probabilmente, scontenterà molti ma certamente in numero minore rispetto all’attuale condizione.

I commercianti lamentano un forte calo delle vendite dovuto alla complessità di poter trovare un parcheggio con l’attuale ZTL e i residenti temono che l’accensione delle telecamere – al momento spente in attesa di autorizzazioni – possa scatenare una raffica di multe anche per quanti nella ZTL risiedono.

Di certo l’apertura di una nuova trattativa apre la possibilità di un dialogo che – secondo i commercianti – poteva essere aperto prima di “far calare dall’alto novità non gradite”.