Genova – Cresce la tensione per l’appuntamento, lanciato sui social, della tifoseria blucerchiata più “calda” sul tema della vendita della Sampdoria.

Un manifesto a firma “La Sud” mobilita da giorni i tifosi per una manifestazione di protesta sotto la sede della Erg di Edoardo Garrone, al grattacielo WTC di via de Marini 1, a Sampierdarena, dalle 17.

I “toni” del manifesto generano il timore che la protesta non sia “pacifica” e per questo si stanno mobilitando le forze dell’ordine che sorveglieranno il corretto svolgimento di una manifestazione di contestazione senza eccessi.

Pochi giorni fa un raduno di tifosi sotto la Fondazione Garrone, in centro, ha dato vita a momenti di tensione e quindi il livello di attenzione è massimo.

Non sono serviti gli appelli alla calma lanciati proprio da Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria ed erede della famiglia che ha gestito la società blucerchiata in uno dei momenti di massimo splendore ma che poi ha vissuto anche momenti di declino e crisi terribile.

Parte della tifoseria considera la famiglia Garrone “responsabile” dell’arrivo della gestione di Massimo Ferrero che, sempre a giudizio di parte della tifoseria, è all’origine del drammatico momento che la Sampdoria sta vivendo.

La frase “Voi ce lo avete messo e voi ora lo togliete” contenuta nel volantino, sembra piuttosto esplicita anche ai non appassionati di Calcio.