Borghetto Santo Spirito (Savona) – E’ tornato in azione ed è stato nuovamente denunciato il 45enne truffatore seriale che manomette i contatori nei condomini e lascia biglietti con il suo numero per emergenze elettriche e idrauliche.

L’uomo, residente nella zona di Albenga, sarebbe tornato a colpire e sempre con le stesse modalità: entra nei condomini la sera e taglia o stacca i fili della corrente da alcuni contatori e lascia un biglietto con i suoi servizi ben visibile nelle vicinanze.

Chi lo chiama per l’intervento sborsa poi dagli 80 ai 200 euro non sapendo che si tratta di un guasto “provocato”.

A seguito di nuove denunce, i carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito lo hanno denunciato nuovamente.

Nell’ultimo periodo il truffatore aveva preso di mira alcuni condomini del Comune di Borghetto Santo Spirito, motivo per il quale i Carabinieri della locale stazione hanno predisposto specifici servizi finalizzati a cogliere l’uomo sul fatto. Proprio ieri sera, dopo una segnalazione di danneggiamento di un contatore, i militari sono riusciti a rintracciare e fermare il 45enne che, a poca distanza dal condominio, veniva trovato in possesso di una lama di seghetto utilizzata per tagliare i fili e danneggiare i contatori, insieme a tutto il necessario per provvedere alla loro riparazione, compresi alcuni pezzi di ricambio degli impianti elettrici.

Non solo, al momento del controllo, l’uomo aveva con se anche il pennarello col quale è solito scrivere nei pressi dei contatori il proprio numero di telefono.

Al termine degli accertamenti il 45enne, che veniva ritenuto responsabile di altri quattro episodi di danneggiamento commessi nell’ultimo mese, col medesimo modus operandi, nel comune di Borghetto Santo Spirito, è stato deferito in stato di libertà all’ A.G. savonese.