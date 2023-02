Savona – E’ stato rapidamente individuato ed arrestato il giovane che ha aggredito e palpeggiato una ragazza all’interno di un noto centro commerciale del savonese. La ragazza ha avuto la prontezza di riflessi di reagire in modo deciso e il suo aggressore è scappato.

Quando la giovane si è ripresa dallo spavento ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine con una descrizione del ragazzo che l’aveva sorpresa e palpeggiata.

Sul posto sono intervenute alcune pattugli che in breve hanno individuato il molestatore e lo hanno arrestato.

Per lui l’ipotesi di accusa è di violenza sessuale poiché le nuove norme non fanno differenza tra atto tentato e concluso.