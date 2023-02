Genova – Grave incidente in via 2 Dicembre 1944, nel quartiere di Pra’, dove una moto ed un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da appurare.

Ad avere la peggio un motociclista di 35 anni che è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha trasferito il motociclista all’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale che ha avviato i primi rilievi per accerare l’esatta dinamica dell’incidente.