Genova – Ancora sostanze oleose sull’asfalto ed ancora pericolo per i motociclisti e scooteristi. Questa volta la presenza di asfalto reso viscido è segnalata nella zona di Sestri Ponente e la polizia locale invita alla massima prudenza in via Siffredi, in via Albareto, via Puccini, via Soliman, e via Merano.

Con un messaggio di allerta inviato con i canali di emergenza, la polizia locale invita alla massima prudenza alla guida chi percorre l’asse stradale.

Nessuna informazione, invece, sulle cause. Da tempo in città si segnala presenza di sostanze oleose sulla strada con grave pericolo soprattutto per i motociclisti.

In diverse occasioni le strade sono state addirittura chiuse con la necessità di rifare l’asfalto come in corso Carbonara a Castelletto.

Quale sia la causa di questi disagi e pericoli resta, però, un mistero.