Manesseno (Genova) – Potrebbe restare chiuso anche domani, in via Fratelli Cervi, a Manesseno, l’asilo “l’Orsacchioto” evacuato questa mattina a seguito di una grossa perdita di gas nelle vicinanze.

I vigili del fuoco e i tecnici hanno individuato la perdita e sono in corso le riparazioni ma se non potranno essere ultimate entro oggi c’è il rischio che domattina l’asilo sia senza gas e non possa aprire per l’impossibilità di utilizzare il sistema di riscaldamento che funziona proprio a gas.

Dopo il danno la beffa e i genitori dei bambini, dopo lo spavento di questa mattina, dovranno farsi carico di una possibile mattinata a casa, domattina, dei bambini che non potrebbero entrare all’asilo senza il riscaldamento.

Si consiglia ai genitori di chiamare domattina, prima di accompagnare i piccoli, per accertare la regolare apertura o meno.