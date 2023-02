Genova – Strada Sopraelevata vietata a mezzi a due ruote e furgonati e telonati, oggi per il vento forte.

L’avviso meteo diramato da Arpal per raffiche sino a 100 km/h ha fatto scattare i consueti divieti precauzionali su tutto il territorio genovese.

Sempre per rischi connessi al vento forte chiusi anche oggi i Cimiteri e Parchi e Giardini pubblici.