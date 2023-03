Genova – Il giovane di 18 anni che ieri sera ha travolto il promoter musicale Vincenzo Spera, causandone il decesso, sarebbe indagato per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il ragazzo, giocatore di calcio di una squadra locale, era in sella al suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, ha travolto Spera che ha riportato un gravissimo trauma cranico che ne ha causato il decesso nella notte.

Il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Galliera ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Più complessa la sua posizione considerando che alcuni esami che ora vengono verificati per sicurezza, avrebbero evidenziato l’uso di cannabinoidi prima dell’incidente.