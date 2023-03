Genova – Una manifestazione con corteo per dire no alla costruzione dei “cassoni” per la nuova Diga Foranea nella parte terminale del Porto di Prà.

Ad organizzarla, per sabato 25 marzo, Comitati e Associazioni contrari all’estensione del Porto di Prà, alla nuova diga di ponente, allo spostamento dei depositi costieri e al riempimento del canale di calma di Prà per permettere lo sversamento dei detriti della Gronda davanti alle piste dell’aeroporto Cristoforo Colombo.

Il punto di ritrovo e di partenza è fissato per la stazione di Genova Prà per le 10:30, successivamente si proseguirà in direzione Pegli per concludere in Largo Calasetta ( Dai Cannoni ).

“Partecipare è fondamentale – spiegano gli organizzatori – in quanto sono previsti numerosi progetti, a partire da quello dei cassoni, con relativo tombamento del mare davanti alla zona di Pegli lido, passando per numerosi progetti che si discuteranno nel piano regolatore portuale”.