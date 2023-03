Genova – Sei gattini appena nati abbandonati in un sacchetto. Li hanno salvati i volontari del canile di Monte Contessa che li hanno affidati ad una “balia” ma hanno bisogno di essere allattati e i volontari chiedono aiuto a chi potesse fargli avere il latte necessario.

I gattini verranno cresciuti e curati sino all’età minima per l’adozione e quindi affidati a persone responsabili che vorranno ospitarli in casa.

Per informazioni è possibile contattare il numero 010 8979374 oppure scrivere via email a adozioni@associazioneuna.org info@associazioneuna.org https://associazioneuna.org