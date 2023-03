Savona – Sorpeso dalla polizia a rubare in un’auto ha tentato una disperata fuga sino a lanciarsi da un viadotto. E’ grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il ragazzo di 22 anni caduto ieri sera dal viadotto di via Bonini.

Il giovane sarebbe stato scoperto dalla polizia a rubare dentro una vettura posteggiata e avrebbe tentato una fuga prima in auto, speronando l’auto dei poliziotti, poi in bicicletta ed infine a piedi, con l’ultimo disperato gesto del salto dal ponte.

Nella caduta il giovane ha riportato diverse fratture e lesioni e dopo essere stato soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Ora un’indagine accerterà come si sono svolti i fatti.

Nell’impatto con la vettura della polizia sono rimasti feriti anche due agenti.