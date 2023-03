Genova – Rallentamenti e code già prima dell’alba, sulle autostrade attorno al capoluogo Ligure a causa dei cantieri aperti

Disagi per automobilisti e trasportatori in viaggio sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri -Gravellona Toce a causa di uno scambio di carreggiata che provoca un restringimento in entrambe le direzioni.

Code anche sulla A26 tra Ovada e Masone, in direzione mare. Anche in questo caso, a creare i disagi sono i cantieri aperti per le operazioni di manutenzione.