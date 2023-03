Genova – Un cane robot a spasso per piazza Caricamento e il Porto Antico, passeggiata genovese per “Spot”, l’animale meccanico messo a punto dalla statunitense Boston Dynamics. Il robot, che impazza su YouTube e sui social nei filmati “di addestramento” che inizialmente erano stati scambiati per “effetti speciali” è nel capoluogo ligure per un addestramento organizzato con l’Università di Genova nell’ambito di un progetto finalizzato alla ricerca persone su scenari di emergenza come terremoti, esplosioni o emergenze ambientali.

L’animale è infatti in grado di camminare in quasi tutti gli ambienti e di montare particolari visori e telecamere in grado di mostrare la presenza di persone ferite sotto le macerie o di intervenire in luoghi pericolosi per l’uomo.

Durante la dimostrazione “Spot” ha incontrato un cane in carne e ossa che lo ha subito attaccato, ringhiando ed abbaiando, scambiandolo per un “collega”.

La scena ha divertito molto i ricercatori e lo stesso padrone del cane.