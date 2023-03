Genova – Ancora disagi per gli utenti di NaveBus, il servizio di trasporto via mare che collega la zona del Porto Antico con Pegli, nel ponente genovese. L’imbarcazione, causa le avverse condizioni meteo, è partita dall’area espositiva ma non ha potuto attraccare a Pegli e i passeggeri, tra le proteste, è dovuto rimanere a bordo per tornare indietro e ripercorrere il tragitto in autobus o con il treno.

Un problema che si ripete con una certa frequenza, tanto da aver scatenato l’ironia dei social

Sempre sui social, dopo l’ennesimo disservizio di oggi, ci si domanda perché, in casi come questi, non si utilizzi la “fermata” realizzata nel canale di calma di Prà con un grosso esborso di soldi pubblici.

L’idea di trasferire “via mare” parte del trasporto pubblico locale è sempre stata vista con favore dai genovesi, convinti che le strade sempre più ingolfate non possano garantire tempi rapidi negli spostamenti ma il servizio deve trovare una sua “stabilità” per raccogliere davvero il bacino di utenti di cui disporrebbe sulla carta.

(Foto da Facebook)