Genova – Maxi rissa, questa mattina, prima dell’alba, davanti ad una discoteca di corso Perrone, nella zona di Campi. Due gruppi di persone si sono affrontati senza esclusione di colpi ed un uomo è finito in ospedale, in condizioni molto gravi.

Sul posto, richiamati dai residenti che sentivano le urla, sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Il ferito è stato intubato e trasferito in codice rosso in ospedale mentre altre persone sono state medicate.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto avvenuto ed acquisendo le telecamere della zona per identificare i partecipanti alla rissa.

La discoteca era già stata chiusa nei mesi scorsi per problemi di ordine pubblico.