Crocefieschi (Genova) – E’ grave ma non è in pericolo di morte l’appassionato di motocross rimasto ferito questo pomeriggio mentre percorreva in moto un sentiero che porta al Monte Proventino, nella zona del comune di Crocefieschi.

Il motocilista è caduto rovinosamente lungo il sentiero finendo contro un albero. Nell’impatto il centauro ha riportato una grave ferita ad una gamba e solo il soccorso dei suoi amici ha evitato il peggio.

L’uomo è stato stabilizzato mentre veniva chiamato il soccorso del 118 e sul posto sono arrivati rapidamente gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero dei vigili del fuoco.

Purtroppo, a causa del forte vento, il mezzo aereo non è riuscito a caricare il ferito ed è stato necessario il trasporto in barella, a mano, sino alla strada più vicina dove l’ambulanza lo ha caricato e trasportato in ospedale.

In corso verifiche sull’incidente anche per accertare se il gruppo di motociclisti potesse percorrere i sentieri della zona con le moto visto che, in Liguria, l’attività è vietata su gran parte della rete sentieristica e sempre più spesso escursionisti e camminatori lamentano i disagi causati dai motori a scoppio lungo i sentieri.

Nell’estate scorsa lungo alcuni percorsi erano stati trovati cavi metallici tesi ad altezza ruote proprio per evitare il passaggio delle moto su alcuni sentieri.