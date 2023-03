Genova – Incidente, questa mattina, prima dell’alba, sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione mare.

Sul tratto si segnalano sino a 2 km di coda con disagi per automobilisti e Trasportatori.

La polizia stradale raccomanda la massima prudenza alla guida anche per la presenza di vento forte a raffiche sui tratti esposti della A10 Genova – Ventimiglia e della A12 Genova – Livorno.

notizia in aggiornamento