Genova – Ancora un pedone travolto da una vettura mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto a Bolzaneto, in Valpolcevera. Intorno alle 6 di questa mattina un 60enne è stato centrato in pieno da una vettura mentre attraversava la strada in via Reta.

L’uomo è stato sbalzato a terra ed ha picchiato violentemente la testa sull’asfalto perdendo conoscenza.

Subito soccorso dai passanti, il ferito è stato poi stabilizzato dal personale della Croce Rosa Rivarolese che lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.