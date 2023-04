Genova – Strada provinciale chiusa sul Monte Face per un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la provinciale 67. Per cause ancora da accertare un motociclista è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero per trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Martino.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la strada all’altezza del chilometro 7 tra i comuni di Genova e di Uscio.

Delicatissime le operazioni di soccorso viste le gravi ferite subite dal centauro.

In corso anche le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolte altre vetture.

Da tempo gli abitanti della zona e i frequentatori di sentieri e passeggiate lamentano la presenza di motociclisti che procedono ad alta velocità lungo i tornanti della zona e che vengono trasformati in vere e proprie piste.

Il rapido aumento del numero di incidenti stradali consiglierebbe il rafforzamento dei controlli, specialmente nei fine settimana quando sul Monte Fasce salgono le famiglie per Pic nic e scampagnate.