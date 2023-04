Serra Riccò (Genova) – Aggredita e palpeggiata da un anziano amico di famiglia mentre sta studiando nella casa della nonna. Brutta avventura per una ragazzina di 14 anni che non ha esitato ad impugnare un coltello da cucina per allontanare l’aggressore, un 90enne che abita nella zona.

La giovane si trovava in casa della nonna quando l’anziano – che conoscendo la famiglia sapeva che la porta era aperta – la ha aggredita alle spalle e la avrebbe palpeggiata tentando di spogliarla.

La forte reazione della giovane, che ha urlato ed è corsa in cucina ad armarsi con un coltello, ha spaventato l’aggressore che si è dileguato ma il racconto della vittima ai genitori ed i riscontri delle forze dell’ordine su alcune riprese di telecamere di sorveglianza della zona ha permesso di confermare l’identità dell’anziano che è stato denunciato.

Nei prossimi giorni l’uomo verrà processato.