Genova – Ancora una nottata di emergenza cinghiali in città. A segnalarlo la polizia locale che ha ricevuto segnalazioni da diverse zone e quartieri.

Prime segnalazioni in via Sertoli, a Molassana, con cinghiali a spasso per la strada e pericolo per automobilisti e motociclisti.

Poco dopo segnalazioni in via Napoli, all’altezza del civico 14

Ancora cinghiali a spasso per la strada in via Crosini, tin via Domenico Chiodo a Castelletto.

Nel frattempo le associazioni ambientaliste fanno notare che nel greto del Bisagno e di quasi tutti i corsi d’acqua che attraversano la città, sta già crescendo una numerosa “nuova generazione” di cinghialetti nati di recente senza che nessuno abbia pensato che, piuttosto che di abbattimenti, si potrebbe pensare a ridurre la prolificità delle femmine offrendo cibo trattato con farmaci adeguati come già succede per altri animali “invasivi”.