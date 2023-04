Genova – Ultimi preparativi per la festa per la Focaccia più lunga del mondo e scattano i provvedimenti per il traffico locale nella zona del Centro.

La polizia locale ha diramato un avviso con tutti i provvedimenti.

Ecco le modifiche e i divieti in vigore tra le 7 e le 17:

• Nella Piazza de Ferrari è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.

• Nella Via Ettore Vernazza, nel tratto compreso tra Largo delle Fucine e Largo XII

Ottobre, è istituito il doppio senso di circolazione al fine di permettere l’uscita dei veicoli

provenienti da Largo delle Fucine.

• In via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e

Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, è istituito divieto di transito a tutti i veicoli (con

obbligo di svolta a sinistra in Via Ceccardi);

• Per i veicoli provenienti dalla via Fieschi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la

via XX Settembre, è istituito l’obbligo di proseguire diritto per immettersi nella via V

Dicembre con divieto di svolta nella XX Settembre;

• per i veicoli che percorrono la via Sofia Lomellini, giunti in corrispondenza

dell’intersezione con la via XX Settembre, è istituito il divieto di svolta a destra nella XX

Settembre;

• Viene istituito il doppio senso di circolazione in via Interiano sino al Piazza Fontane

Marose;

• Viene istituito il divieto di circolazione in via XXV Aprile