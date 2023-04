Savona – sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’anziano di 80 anni che si è accasciato a terra dopo aver inseguito un ladro che gli aveva rubato il borsello.

L’episodio è avvenuto nei giardini del Prolungamento e l’anziano era seduto su una panchina quando un malvivente ha afferrato il suo borsello ed è fuggito di corsa.

Il pensionato ha provato ad inseguirlo correndo per qualche decina di metri ma poi si è accasciato a terra, probabilmente colpito da un malore.

Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno cercato di rianimarlo chiamando il 118 ma per lui non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso anche per identificare e assicurare alla Giustizia il ladro che ha fatto perdere le proprie tracce.