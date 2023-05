Genova – Un incontro per scoprire i cambiamenti che stanno sconvolgendo la vita delle ultime popolazioni nomadi dell’India.

Mercoledì 10 maggio un nuovo appuntamento con i Mercoledì Scienza degli Amici dell'Acquario ci porta a conoscere una delle poche popolazioni nomadi.

Elena Dak, antropologa e scrittrice, e Bruno Zanzottera, foto-video reporter e giornalista, presentano il loro libro “Ancora in cammino” in cui raccontano la contemporaneità dei pastori Rabari dell’India e le mille difficoltà con cui convivono. Il libro è frutto di una ricerca di due mesi in cui gli autori hanno vissuto insieme ai pastori Rabari Vagadiya nella regione del Kutch nell’India Nord Occidentale, seguendone gli spostamenti.

Gli autori hanno seguito i loro spostamenti per un mese nell’autunno 2017 vivendo insieme a loro e condividendo le attività quotidiane dei membri delle famiglie. Sono tornati nel 2018 per seguirne i movimenti durante la stagione dei monsoni e partecipare alle loro cerimonie. Durante questi periodi si sono resi conto di essere i testimoni di un cambiamento epocale nell’India di oggi e di trovarsi insieme all’ultima generazione di nomadi carovanieri di questa parte di mondo.

I gruppi nomadi si spostano lentamente per centinaia di chilometri alla ricerca di pascoli ed i pastori Rabari Vagadiya sono tra le poche popolazioni che ancora, sul nostro pianeta, si possono definire tali.

Le loro rotte migratorie si scontrano sempre più spesso con un territorio fortemente antropizzato e industrializzato, con percorsi lungo le autostrade e accampamenti a lato di grandi fabbriche.

Le famiglie con cui gli autori hanno vissuto rappresentano l’ultima generazione nomade di questa parte di mondo.

Il Kutch è un’area del Gujarat, regione indiana ai confini con il Pakistan, dove abitano e da cui partono gruppi di pastori in migrazione. I Rabari (in passato detti Raika) nomadizzano in questi territori e si spostano lentamente per centinaia di chilometri alla ricerca di pascoli. Questo loro peregrinare non si ferma neanche durante la stagione monsonica, sebbene le piogge permettano ai pastori di restare in territori più vicini ai loro villaggi. Anticamente allevatori di cammelli, oggi i Rabari migrano in piccoli gruppi composti da poche famiglie, le greggi e alcuni dromedari necessari per il carico e il trasporto delle masserizie: letti, oggetti per la cucina, abiti, culle.

Le loro rotte annuali li portano a penetrare all’interno di un tessuto ambientale sempre più antropizzato, urbanizzato e industrializzato, che prevedono l’attraversamento di trafficatissime assi stradali e accampamenti a bordo autostrada.

Elena “Dak” è conservatrice dei beni culturali, guida sahariana e scrittrice.

Elena (Dacome all’anagrafe) nasce a Venezia nel 1970 e lavora per molti anni come guida per l’operatore turistico Kel12 in Africa, Medio Oriente e Asia Centrale e oggi per Spazi d’Avventura e La Forma del viaggio.

Ha un profondo interesse per il mondo pastorale nomade ed è laureata in Conservazione dei beni culturali con indirizzo antropologico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed ha conseguito la laurea magistrale in antropologia Culturale presso l’Università di Milano Bicocca.

Da anni è impegnata in spedizioni presso popolazioni di pastori nomadi ed è questo il suo ambito privilegiato di ricerca. È autrice di diversi libri: Io cammino con i nomadi (Corbaccio, 2016), La carovana del sale (Corbaccio, 2007) e Sana’a e la notte (Poiesis editore 2019).

Collabora con la rivista Africa ed Erodoto108. Ha tenuto in ottobre 2018 una Ted Talk a Milano.

Bruno Zanzottera è fotoreporter, videoreporter, giornalista.

Nato a Monza nel 1957. Nel 1979, compie il suo primo viaggio africano a bordo di una vetusta Peugeot 404 che lo porterà, attraverso il Sahara, sulle sponde dell’Oceano Atlantico. Inizia così la sua avventura di reporter impegnato a raccontare storie di popoli da tutto il mondo.

Fotografo professionista da oltre 30 anni, è specializzato in reportage sociali, culturali, etnografici e geografici. L’Africa è il suo più importante luogo dʼazione, dove ha realizzato molti dei suoi lavori. Nel corso della sua carriera ha pubblicato innumerevoli reportage fotogiornalistici sulle principali riviste di tutto il mondo. Tra queste: National Geographic, GEO France, GEO International, GEO Italia, Airone, Le Figaro Magazine, Internazionale, D-La Repubblica, Sette, Corriere della Sera, Meridiani, Panorama, Focus, Focus Storia, OGGI, ELLE, Days Japan, La Vie, Pèlerin, Sunday Times.

Nel 2007 ha creato lʼagenzia fotografica Parallelozero con i colleghi Alessandro Gandolfi, Sergio Ramazzotti e Davide Scagliola.

Dal 2017 sta lavorando al progetto sulla vita degli ultimi nomadi del pianeta con lʼantropologa Elena Dak.

