Genova – Non hanno esitato a puntare una pistola al volto del dipendente incaricato di andare e versare in banca l’incasso i due rapinatori che questa mattina hanno tentato di derubare il supermercato di via Erede, nel quartiere di Sestri Ponente. L’addetto, però, non si è lasciato intimidire e, in tutta risposta ha colpito con un calcio lo scooter con i rapinatori facendoli cadere a terre per poi fuggire.

Una “reazione” che ha evitato il furto di circa 2mila euro ma a rischio di prendere un colpo di pistola.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri ma dei due rapinatori non c’era già più nessuna traccia.

In corso gli accertamenti, con la visione di alcune telecamere della zona, per cercare di individuare i malviventi.