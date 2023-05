Imperia – Sarà l’autopsia a chiarire se il neonato deceduto all’ospedale imperiese nel reparto di Ostetricia e Ginecologia sia nato morto o se invece sia morto poco dopo essere venuto alla luce.

A chiedere la perizia medico legale è la procura che ha aperto un’indagine sul decesso avvenuto in circostanze ancora in via di chiarimento.

Anche la Asl1 ha aperto un’indagine interna per accertare cosa sia realmente accaduto e se vi siano o meno responsabilità.

Sconlvolti i genitori del piccolo che hanno scoperto che il bambino che stavano aspettando e che tardava a nascere era deceduto in sala parto o forse addirittura nato già morto.

Ora saranno le perizie medico legali a fare chiarezza e a ricostruire come sono andati i fatti e se vi siano delle responsabilità da parte di qualcuno.