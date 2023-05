Genova – Chiusura sino ad adeguamento agli standard richiesti dalla Asl 3 e maxi sanzione per Mr Dick, la pasticceria “hot” che ha appena aperto in via Porta Soprana. Per qualche giorno niente pasticceria a forma di peni e vagine a causa di un possibile “problema” di igiene che sarebbe stato scoperto e sanzionato dalla Asl durante una serie di controlli che ha portato anche alla chiusura di diversi locali.

Secondo le indiscrezioni sarebbero state trovate alcune blatte nel locale – che si difende mostrando i contratti con un’impresa di disinfestazione che effettua servizi regolari – e persino insetti in una scatola di preparato usato per preparare i dolcetti dalle forme falliche e vaginali.

Le sanzioni – se confermate – sarebbero decisamente salate ma il team della pasticceria di MR Dick, appena arrivato nel capoluogo ligure, non si arrende e “contrattacca” spiegando che ovunque apre un locale, l’azienda incontra difficoltà legate alla merce venduta e alle reazioni negative di parte del “vicinato” turbato dalla goliardica esposizione di dolci a forma di pene e di vagine.

Il locale non potrà riaprire sino a quando non verranno seguite tutte le prescrizioni imposte dalla Asl 3 ma all’interno fervono i preparativi e l’appuntamento potrebbe essere “a breve”.