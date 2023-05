Ventimiglia (Imperia) – Si fanno più definiti i contorni dell’accoltellamento avvenuto nella notte in un appartamento del centro storico di Ventimiglia, nell’imperiese. A colpire con diversi fendenti, armata di coltello, una donna italiana di 45 anni, al culmine dell’ennesima lite con il compagno, un cittadino straniero di 35.

Dalle prime ricostruzioni sembra che tra i due sia scoppiata una violenta lite per futili motivi, probabilmente legati alla gelosia, e la donna avrebbe colpito il compagno con diversi fendenti che solo per miracolo non lo hanno ucciso.

L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Sanremo dove è stato operato.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo.

In corso la ricostruzione dell’evento e la donna, fermata dalle forze dell’ordine, risponderà alle domande del magistrato che sta seguendo il caso.