Genova – Stava rientrando a casa camminando per strada quando è stata avvicinata da un uomo che prima le ha rivolto la parola con una scusa e poi l’ha bloccata e palpeggiata alle parti intime. Momenti di terrore, ieri sera, intorno alle 21, per una ragazzina di 16 anni che è stata aggredita e molestata da un maniaco ora ricercato dalle forze dell’ordine.

Fortunatamente la ragazza ha trovato la forza per reagire e fuggire e subito dopo di avvisare con il telefonino i genitori che si sono precipitati sul posto insieme alle forze dell’ordine.

E’ successo ai giardini Ginocchio di Sestri Ponente e la descrizione del maniaco è già stata diffusa alle forze dell’ordine che pattugliano la zona ma della persona, al momento, nessuna traccia.

Si cercano telecamere e video riprese private della zona per cercare di trovare immagini che consentano l’identificazione.

La ragazzina è sotto chock e ha detto di non aver mai visto prima la persona che l’ha aggredita. Sulle pagine social si torna a chiedere la presenza più frequente di forze dell’ordine, specie negli orari nei quali i ragazzi sono ancora per strada.