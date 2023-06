Genova – Incidente a bordo del traghetto Moby Otta e un uomo di 56 anni è stato trasferto in elicottero all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e subito il comandante della nave traghetto ha allertato la centrale operativa della Capitaneria di Porto chiedendo supporto per il trasferimento urgente del passeggero infortunato.

La nave MOby Otta navigava a 48 miglia a sud di Genova ed è stata raggiunta dall’elicottero Nem0 3 della Guardia Costiera, di stanza a Sarzana.

Il paziente è stato verricellato e trasferito a bordo del’elicottero e poi trasferito con la massima urgenza in ospedale.