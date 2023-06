Finale Ligure (Savona) – Migliorano in ospedale, le condizioni della rocciatrice che ieri pomeriggio si è ferita cadendo lungo una via attrezzata nella zona di Perti, nel comune di Finale Ligure.

Soccorsa inizialmente da alcune persone presenti in zona, la donna è stata aiutata dai Vigili del fuoco di Savona, che sono intervenuti anche con l’elicottero Drago.

Il personale di soccorso è stato verriccellato al suolo con il personale medico e, dopo aver stabilizzato la paziente sulla barella, questa è stata trasferita a bordo per il trasporto in ospedale.

A collaborare alle operazioni anche il personale del Soccorso Alpino CNSAS che ha gestito, insieme alla squadra di terra VF, la sicurezza dell’area.