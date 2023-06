La Spezia – In occasione della celebrazione per la Giornata della Marina porte aperte alla cittadinanza permettendo, per i prossimi giorni, la fruizione di tutte le sue specificità con un ricco programma.

Il Museo Tecnico Navale, presso la Base Navale della Marina, sarà aperto al pubblico dal 9 all’11 giugno dalle ore 08:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00), per l’occasione con ingresso gratuito.

Dalla giornata odierna all’11 giugno lungo il Molo Italia è visitabile un villaggio Marina dalle ore 10:00 alle 20:00, ove saranno presenti il Centro Mobile Informativo, i simulatori di elicottero, gommone hurricane e sommergibile, gli stand del Comando Subacquei e Incursori, della Brigata Marina San Marco con un battello anfibio d’attacco, del Comando Aviazione navale, del Comando Forze di Contromisure mine, del gonfiabile dell’Istituto Idrografico della Marina e di un simulatore d’imbarcazione a vela della Lega Navale Italiana.

UNITA’ NAVALI APERTE AL PUBBLICO

All’interno della Base Navale, con ingresso da Porta Marola e con l’impiego di bus navetta, saranno visitabili le seguenti unità navali:

• Nave Vespucci 10 giugno ore 16:00/18:00 e 11 giugno ore 10:00/12:00 – 16:00/18:00

• Nave Marceglia 10 e 11 giugno ore 10:00/12:00 – 16:00/18:00

• Nave Thaon di Revel 11 giugno 10:00/12:00 – 16:00/18:00

Inoltre, ormeggiata al Molo Italia, è visitabile anche Nave Chioggia con i seguenti orari: 10 e 11 giugno ore 10:00/12:00 – 16:00/18:00.