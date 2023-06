Genova – Regione Liguria ricorda l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia con un omaggio sulla facciata di piazza De Ferrari. A partire dal tramonto, infatti, sullo “schermo” realizzato sul palazzo regionale sono apparse scritte e foto in omaggio a Berlusconi e le immagini sono state postate sui canali social.

In breve, però, si è scatenata anche la “reazione” di chi non è d’accordo e ha protestato proprio sui social contro la commemorazione.

Molti i commenti negativi ai post della Regione Liguria e numerose anche le persone che hanno voluto ricordare le “zone d’ombra” della vita del fondatore di Forza Italia.

In breve si è aperto un confronto all’ultima battuta e commento tra sostenitori dell’ex presidente del Consiglio e chi invece ne ricorda le vicende giudiziarie, le condanne e alcune decisioni, in campo politico e amministrativo che proprio non sono piaciute.