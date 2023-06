Varese Ligure (La Spezia) – Ha scambia i fiori del maggiociondolo per infiorescenze di acacia e dopo averli mangiati è rimasto avvelenato. Un escursionista genovese di 50 anni ha rischiato grosso durante una passeggiata al monte Gottero, nel comune di Varese Ligure, ed è finito in ospedale con una intossicazione acuta.

In un incredibile errore ha consumato fiori di maggiociondolo (gialli) scambiandoli per fiori di acacia (bianchi). Pochi minuti dopo il curioso “spuntino”, però, l’uomo ha iniziato a sentirsi male con brividi di freddo, mal di pancia molto forte e poi via via i sintomi di una forte intossicazione.

Fortunatamente i compagni di escursione hanno subito chiamato il 118 ai primi sintomi e i volontari della Croce Verde di Varese Ligure, giunti sul posto hanno accertato l’avvelenamento ed hanno trasferito l’escursionista in ospedale dopo aver avvertito il centro anti veleni che ha fornito le informazioni necessarie ad affrontare l’emergenza.

L’uomo è stato così salvato e potrà raccontare l’esperienza non proprio felice.

Resta da capire come sia avvenuto l’incredibile errore e rimane valido l’invito dei medici a non mangiare fiori e piante (e tantomeno funghi) se non conosciuti e di chiamare subito il 118 ai primi sintomi di malessere.