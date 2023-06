Genova – Restringimento di carreggiata per precauzione, sulle strade sottostanti il Viadotto di Nervi ma sopra il ponte continua il passaggio dei Tir.

A denunciare la situazione di potenziale pericolo sono i residenti della zona e quanti utilizzano il viadotto di Nervi per gli spostamenti.

Dopo le rassicurazioni sul “caso delle foto che mostrano pessime condizioni di manutenzione del viadotto è stata infatti trovata una lesione “sospetta” ad una delle spalle del ponte e in attesa dei controlli accurati si è deciso di limitare ad una sola corsia il passaggio delle auto e dei pedoni.

Residenti e passanti si domandano come mai, in presenza di una sospetta lesione di grossa entità (la spalla è letteralmente attraversata da parte a parte da una profonda spaccatura, non sia previsto anche un limite di peso.

Il passaggio dei Tir sembra essere causato dalle chiusure notturne di alcuni tratti di autostrade e risulta piuttosto complesso far passare i Tir diretti verso levante lontano dalle vie cittadine.

