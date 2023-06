Genova – Anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto si è occupata della scomparsa di Matteo Vargiu, 45 anni, dalla sua abitazione della zona di Principe.

L’uomo risulterebbe scomparso dallo scorso 21 giugno e di lui si sono perse tutte le tracce. Vargiu è alto 1 metro e 70, ha occhi e capelli castani e al momento della scomparsa indossava una giacca chiara, una camicia a righe bianca e rosa e pantaloni grigi

L’uomo vive con i genitori a Genova nella zona di Principe e mercoledì 21 giugno, intorno alle 13:30, è uscito dicendo che sarebbe andato al bar, ma non è più rientrato.

Ha con sé i documenti e il cellulare che per gran parte del tempo risulta spento.

Potrebbe essersi diretto in Francia, verso Marsiglia.

Chi lo dovesse incontrare è pregato di chiamare subito le forze dell’ordine al 112 o la trasmissione Chi l’ha visto (345 313 1987) restando in contatto visivo per poter fornire indicazioni anche durante eventuali spostamenti.