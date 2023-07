Genova – Automobilisti e trasportatori già in code, di primo mattino, sull’autostrada A12 Genova – Livorno per un mezzo in avaria sul tratto tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione Livorno.

Il veicolo ostruisce parzialmente la corsia formando di fatto un restringimento che sta causando oltre 2 km di coda.

In arrivo i mezzi di soccorso e la situazione dovrebbe quindi migliorare.