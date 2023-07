Genova – Ancora code e disagi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto interessato dall’incendio del pullman nella galleria di monte Giugo, tra Recco e Nervi.

Oltre 5 km di coda sono segnalati in direzione levante mentre in direzione Genova ci sarebbero almeno 3 km di auto e camion in coda.

Disagi causati dai lavori che potrebbero proseguire ben oltre il fine settimana previsto per la conclusione. La Procura di Genova ha infatti aperto un’indagine sull’incidente ed intende accertare con propri tecnici se l’incendio abbia o meno alterato la sicurezza della vola della galleria.

Controlli previsti della normali procedure ma che ovviamente avranno un impatto sui tempi di attesa per i lavori di ripristino. Una “velocizzazione” delle tempistiche, magari con pressioni indebite sulla Magistratura che indaga, sarebbero un pericoloso precedente per la democrazia di tutto il Paese.

“Per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto sull’A12, la Regione ha concordato una revisione dei cantieri notturni previsti in questo periodo: tutte le chiusure notturne dalla 22 alle 6 in programma in questi giorni sui tratti gestiti da Aspi sono sospese. Da giovedì sera, dunque, non saranno presenti cantieri”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla vicenda del rogo dell’autobus avvenuto domenica pomeriggio nella galleria monte Giugo sull’A12.

“Si tratta di un provvedimento di ampio respiro, che non punta solo ad alleggerire il traffico sull’A12 ma a decongestionare l’intera rete gestita da Aspi in vista del weekend. Per quanto riguarda il resto della rete stradale, abbiamo chiesto ad Anas di predisporre un piano per rendere il più possibile fluido il traffico sulla direttrice principale parallela all’A12, mentre ai Comuni limitrofi, con l’aiuto della Protezione civile regionale, abbiamo suggerito di adottare tutte le misure necessarie per agevolare il traffico esterno all’autostrada”.

Per riaprire galleria dell’autostrada A12 interessata dall’incendio del pullman Autostrade per l’Italia ha messo in campo 50 persone e 30 mezzi. Nel cantiere lavorano 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni nella lotta contro il tempo per poter riportare prima possibile la situazione entro i limiti nella norma.

I lavori in corso riguardano la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, la rimozione delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per circa 60 metri e il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale.

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che le lavorazioni proseguiranno 24 ore su 24 per consentire un veloce rientro nella normalità.