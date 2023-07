Genova – Si torna a parlare di abbattimenti di alberi in corso Andrea Podestà, a Carignano e torna a mobilitarsi la fitta rete di associazioni ambientaliste e di tutela del paesaggio.

Sul gruppo Facebook Salviamo gli alberi di Genova, è infatti apparso un post che ha un pò il sapore della “dichiarazione di guerra” contro le scelte del Comune di Genova che avrebbe in progetto di abbattere i magnifici pini marittimi (protetti) per sostituirli con “alberini”, come li definiscono coloro che si battono e si batteranno per evitare la sostituzione arborea con piante che non sono neppure lontanamente paragonabili alle essenze presenti e difficilmente potrebbero equipararle nei prossimi decenni.

Il gruppo si domanda perché gli alberi debbano essere abbattuti visto che sono sani e non danno alcun segno di pericolosità

“Questo – scrive Andrea Agostini nel post che riporta le foto degli alberi presenti e quelli che dovrebbero sostituirli – è un albero di prima grandezza e quest’altro è l’alberino con cui lo vorrebbero sostituire, dentro cassoni di cemento, così le radici non potranno più infastidire la speculazione dei privati. E così vogliono rovinare irreversibilmente tutta corso Andrea Podestà con la compiacenza della sovrintendenza che dovrebbe salvaguardare la qualità altissima del paesaggio genovese sulla passeggiata delle mura. Cemento go home, le seghe usatele in modo più appropriato”-

Il post è firmato dagli attivisti del Circolo nuova ecologia Genova, Italia nostra Genova,, del Comitato Acquasola e del Comitato via Vecchia

Nella foto sopra gli alberi “a rischio” e sotto quello che dovrebbe prendere il loro posto