Villanova d’Albenga (Savona) – Ha “dimenticato” di segnalare ai finanzieri alla dogana di avere con se ben 23mila euro in contanti ma è stato “pizzicato” dalla Guardia di Finanza che lo ha denunciato e multato.

Un cittadino rumeno appena arrivato all’aeroporto di Villanova ha cercato di passare la dogana senza dichiarare di avere nel bagaglio a mano banconote da 500 e da 50 euro per un valore di oltre 23mila euro quando il limite consentito per il viaggio internazionale è di 10mila euro. I finanzieri lo hanno però scoperto durante un normale controllo di routine effettuato a volte anche con l’ausilio di cani addestrati, e lo hanno sanzionato per 1.945 euro oltre a segnalare la persona per l’errore commesso.