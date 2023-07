Vallecrosia (Imperia) – Ha riportato diverse ferite al volto ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova il bambino di 2 anni aggredito da un cane di razza pitbul.

Il piccolo ha subito orribili morsi che hanno provocato ferite che ora i medici sperano di poter ridurre per evitare che risultino deturpanti per il piccolo.

Intanto proseguono le indagini su quanto avvenuto poiché la dinamica dell’aggressione, l’ennesima in queste settimane da parte di grossi cani ai danni di bambini. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo si trovasse con la madre quando ha suonato alla porta un conoscente che portava con se un grosso pitbull che, appena aperta la porta si è subito scagliato sul bambino azzannandolo al volto.

Madre del piccolo e padrone del cane hanno faticato a strappare il piccolo dalla furia del cane mentre le urla della donna hanno spinto i vicini a chiamare le forze dell’ordine e il 118.

Il piccolo è stato trasportato in elicottero al Gaslini di Genova con terribili ferite al volto.

Il cane è stato sequestrato e posto in isolamento al canile dove resterà a disposizione del magistrato che segue il caso.

Si tratta dell’ennesimo episodio che vede l’aggressione di un cane nei confronti di un bambino e l’episodio è avvenuto dopo la morte di una donna, sbranata dal cane del fratello che era andata a sfamare durante un viaggio del familiare.

Esperti allevatori e addestratori continuano a suggerire che le persone che acquistano un cane di razza potenzialmente aggressiva debbano seguire prima un corso di preparazione e conseguire uno specifico patentino.

Troppe persone acquistano un pitbull senza rendersi conto che si tratta di un cane molto impegnativo. Il risultato è che al canile Monte Contessa di Genova la maggior parte dei cani abbandonati è, appunto, di razza Pitbull e solo qualche giorno fa il personale ha lanciato un appello anche piuttosto colorito nei confronti di tante persone impreparate e inadeguate ad allevare e seguire animali che devono essere seguiti con attenzione ed equilibrio.