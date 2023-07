Genova – Migliorano in ospedale le condizioni della donna coinvolta ieri pomeriggio in in grave incidente stradale sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e Genova Prà.

La donna avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare andando a urtare più volte contro il guard rail.

Nell’impatto ripetuto la donna è rimasta intrappolata tra le lamiere contorte e non riusciva ad uscire dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno letteralmente tagliato la lamiera e hanno estratto la ferita consegnandola poi alle cure del personale del 118.