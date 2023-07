La Spezia – Non ce l’ha fatta l’uomo di 44 anni accoltellato nella notte in viale Amendolia. L’uomo, raggiunto al petto da un fendente, è deceduto all’ospedale Sant’Andrea dove è giunto già in fin di vita e dove i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Un 24enne è stato fermato poco dopo la lite che ha portato alle coltellate mortali ma non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione.

Nella casa del giovane presunto assassino è stata trovata una dose di cocaina e per questo si indaga anche sulla pista di una lite nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacent.

Sequestrata anche la probabile arma del delitto, un coltello pieghevole che presenterebbe tracce di sangue.

Ora il materiale verrà inviato alla scientifica per le analisi sul sangue mentre il corpo del deceduto verrà sottoposto ad autopsia per chiarire eventuali altre tracce di violenza.

La città è molto scossa per l’ennesimo episodio di violenza e per il costante aumento di episodi di cronaca che riguardano la micro criminalità ma anche episodi di cronaca nera sempre più ricorrenti e diffusi sul territorio.